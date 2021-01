Detectats 59 positius i els casos actius pugen a 639

L'UCI acumula cinc pacients, dos d'ells sota ventilació mecànica

Actualitzada 05/01/2021 a les 17:34

Redacció Andorra la Vella

El ministeri de Salut ha informat que en les últimes 24 hores s'han detectat 59 positius nous de coronavirus que fan que la xifra de casos totals des de l'inici de la pandèmia augmenti a 8.308, dels quals 7.451 corresponen a la segona onada.



De la seva banda, els casos actius han tornat a créixer i se situen en els 639, 22 més respecte ahir, i les altes també han augmentat fins a un total de 7.585 des de l'inici de la pandèmia. L'hospital Nostra Senyora de Meritxell compta amb els mateix nombre d'ingressats per Covid que ahir, tot i que hi ha hagut un trasllat de la planta a l'UCI en les últimes 24 hores. Amb aquest, són cinc els pacients que es troben a la Unitat de Cures Intensives, dels quals dos es troben sota ventilació mecànica (un més que ahir). D'altra banda, la planta de l'hospital acumula 18 pacients, mentre que el Cedre es manté amb nou residents de Salita afectats pel brot al centre sociosanitari.



Sense aules confinades

Finalment, en l'actualització sanitària d'avui destaca que ja no hi ha cap aula sota vigilància activa arran del període de vacances de Nadal. Per tant, no hi ha cap classe a les escoles del país que estiguin aïllades, ni totalment ni parcialment. No obstant, sí que queden 13 aules que estan sota vigilància passiva per algun positiu.