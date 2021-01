Els dies 7 i 8 seran virtuals i Salut reprendrà els cribratges setmanals als escolars, els quals s'ampliaran a segona ensenyança

Actualitzada 05/01/2021 a les 13:03

Redacció Andorra la Vella

Els ministeris d'Educació i Salut han informat que el retorn a les escoles després de les festes de nadal es farà de manera progressiva per als majors de 16 anys. Els alumnes i el personal docent de Batxillerat, Formació Professional i Universitat reprendran les classes presencials el dilluns 11 de gener, mentre que els dies 7 i 8 aquests estudiants rebran les classes virtualment. No hi haurà canvis per als escolars de maternal i primera i segona ensenyança, que el dijous reprendran les classes presencialment.



La mesura s'emmarca en l'estratègia de contenció de la propagació del virus. Entre elles també hi ha la de reactivar els cribratges setmanals per als estudiants de Formació Professional, els de Batxillerat i els universitaris. A més, aquests cribratges s'ampliaran a partir del gener als alumnes de segona ensenyança. El personal docent i no docent de les escoles també reprendrà, en la seva totalitat, les proves que se'ls duen a terme setmanalment a partir de dilluns.