L'inici de la temporada d'esquí atrau poc més de 14.000 clients

A partir d’avui els esquiadors hauran d’adquirir forfet per accedir a pistes

Actualitzada 04/01/2021 a les 06:27

Redacció Andorra la Vella

Les estacions d’esquí del país han rebut un total de 14.200 esquiadors durant el primer cap de setmana d’obertura, en el qual el públic local podia accedir de forma gratuïta a les instal·lacions dels dominis. D’aquesta manera, des de Grandvalira van informar que entre dissabte i ahir van entrar a les seves estacions un total de 10.200 clients, que es reparteixen en 8.457 esquiadors a Grandvalira i 1.743 a Ordino-Arcalís.



Quant a l’estació Vallnord - Pal Arinsal, va assolir el límit d’aforament permès, 4.000 esquiadors, 2.000 cada jornada, a causa de les restriccions per prevenir la propagació de la pandèmia del coronavirus. Des del domini van manifestar que l’estació va complir les seves previsions amb l’obertura del 70% de pistes del sector (21 de 27 pistes) i un total de sis remuntadors. Pel que fa als circuits d’esquí de muntanya, aquests han estat oberts al 86% i els circuits de raquetes al 83%. L’obertura d’aquestes últimes pràctiques va ser de 7 a 22 hores amb el suport de pisters socorristes.



A més, des de l’estació massanenca van explicar que els clients també van poder gaudir de totes les instal·lacions del domini. En total, el 62% de les activitats van estar disponibles durant tot el cap de setmana, de les quals destaquen la pista de trineus, en la qual aquesta temporada s’han incorporat dues noves pistes amb pendents de 9 i 15 graus. Així mateix, el Parc de Cordes o les sortides en raquetes van estar molt freqüentades.



Pel que fa a la restauració, un total de tres restaurants van estar disponibles al sector Pal i van rebre una gran afluència durant el cap de setmana. Des de l’estació també van informar que van donar l’opció de realitzar reserves en línia per emportar i d’aquesta manera evitar un major aforament als espais gastronòmics. Així mateix, els tradicionals sopars d’Alta Muntanya, una aposta de l’estació massanenca des de fa anys per oferir noves experiències nocturnes als clients, es van realitzar amb normalitat respectant les mesures.



A partir d’avui els residents que vulguin accedir a pistes ja no ho podran fer de forma gratuïta i hauran de pagar el forfet a un preu de 20 euros. La reducció és causada pel percentatge d’obertura actual de les estacions i es mantindrà, previsiblement, fins a almenys el 9 de gener.