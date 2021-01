França veu poc probable obrir les estacions el dia 7

El sector tem que s’apliqui un confinament als esquiadors francesos com es fa amb Espanya

Actualitzada 04/01/2021 a les 11:56

Redacció Andorra la Vella

França veu "poc probable" poder obrir les estacions el 7 de gener, segons va exposar el Portaveu del govern francès, Gabriel Attal. Aquesta és la data que s'havien fixat el passat desembre per obrir els remuntadors, però les actuals dades sanitàries del país veí fan que estigui practicament descartat que es doni l'obertura en la data marcada, tal i com va destacar Attal, que no va parlar de cap altre possible dia.



En aquest sentit, el sector de la neu a Andorra tem que s'apliqui un confinament (a la tornada) als esquiadors francesos que vinguin a Andorra una vegada s'obrin les pistes per als turistes, tal i com es fa amb Espanya. De la seva banda, Itàlia ha marcat el 18 de gener com a possible data d'obertura després de descartar el dia 7.

