Comença el Mercat de Nadal a la Plaça al Pas

Actualitzada 04/01/2021 a les 06:23

El Mercat de Nadal a la Plaça, que se celebra a la localitat encampadana del Pas de la Casa, dona avui el seu tret de sortida. Fins al 10 de gener, les persones que visitin la població fronterera amb França podran realitzar compres en les diferents parades de productes de proximitat i artesanals que hi haurà distribuïts per tot l’espai que hi ha al voltant de la plaça de l’Església.