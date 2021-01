Portugal retira el Principat de la llista de paradisos fiscals

La mesura es va aprovar el 29 de desembre i va entrar en vigor divendres

Actualitzada 03/01/2021 a les 06:35

Andorra ja no forma part de la llista de paradisos fiscals de Portugal. El govern de Lisboa ho va aprovar el passat 29 de desembre i la decisió va entrar en vigor divendres passat després que dijous es publiqués la mesura al Diari Oficial de la República. Segons el text de la nota, Portugal atén així la demanda del Govern de revisar l’enquadrament del Principat en aquesta llista. Ho fa després del parer positiu de l’Autoritat Tributària i Duanera que dona per verificades les condicions, en els termes legalment establerts, per retirar Andorra de la llista de països, territoris i regions amb un règim clarament més favorable.



Cal recordar que el desembre del 2018 l’Ecofin, els ministres d’Economia i Finances de la Unió Europea (UE), van treure Andorra de la llista grisa de paradisos fiscals. Ho va fer gràcies a les modificacions legislatives implementades durant el mateix exercici. En concret, el Principat va modificar la Llei de l’impost sobre societats per suprimir dos dels règims fiscals especials existents i modificar-ne dos altres.



Andorra es va posicionar definitivament com a jurisdicció cooperant en matèria fiscal. Tanmateix, fins al desembre del 2017 el país se situava en la llista negra de paradisos fiscals, ja que Bulgària, Croàcia, Grècia, Letònia, Lituània, Polònia i Portugal van considerar que en el sistema financer andorrà hi havia manca de transparència, existència de règims fiscals preferencials i absència d’impostos sobre societats. La UE vol impedir que els països tercers, com Andorra, explotin les desigualtats entre els diferents sistemes fiscals.