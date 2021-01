Les festes de Nadal disparen els nous casos de coronavirus i els ingressos hospitalaris

Actualitzada 03/01/2021 a les 06:31

Redacció Andorra la Vella

Els primers dies de les festes de Nadal es comencen a deixar sentir en l’augment de casos positius de Covid-19, així com en les hospitalitzacions. En les darreres 48 hores, un total de 117 persones han resultat portadores del virus, fet que ha elevat el nombre total de casos actius fins als 619. No obstant, a l’altre costat de la balança hi ha el total de persones que ja han superat la malaltia, que després de les altes practicades en els darrers dos dies ja s’eleven fins als 7.463 recuperats. Pel que fa a la pressió al sistema sanitari, els ingressos a l’hospital s’eleven fins a 26, pels 17 que hi havia abans de Cap d’Any. Quatre persones es troben a cures intensives, una d’elles amb respiració assistida. Finalment, del brot que es va produir a la residència Salita, cinc dels sis residents que van donar positiu continuen internats a la planta Covid que hi ha habilitada al sociosanitari El Cedre.