Anhel d'esquí

Actualitzada 03/01/2021 a les 06:36

Lorena Giménez La Massana

Ja era hora. L’esquí no és perillós, som un país de neu i no només per als turistes sinó per a nosaltres, els d’aquí. Era injust que no ens deixessin gaudir de les estacions amb la bona neu que hi ha”. Així valora Joan Lluís Martí, l’esperada obertura dels camps de neu del país. Els residents que es van desplaçar a les estacions van mostrar una alegria desenfrenada per poder tornar a “tocar la neu”. “Ho estàvem desitjant amb candeletes, soc partidari d’haver obert abans per impulsar el consum intern a Andorra, però també entenc la situació que estem vivint amb la Covid”, va indicar l’Alba Molines.



En aquesta línia, va afirmar que les estacions han “fet un gran esforç per adaptar les instal·lacions i poder donar garanties de seguretat davant el virus”, tot i que va lamentar que “sent realista, si la cosa no millora ben aviat veig a venir que la temporada no durarà ni un mes”. Molines també va matisar que “almenys” durant el primer dia d’obertura la majoria d’esquiadors “es van comportar”. “Pensava que seria un desgavell i tothom faria el que voldria, però m’he quedat parada de la conscienciació de la nostra població a l’hora de respectar les mesures”, va puntualitzar.



D’aquesta manera, en Marc Simón va exposar que des de la primera caiguda de neu a finals de novembre “desitjava tornar a agafar la taula d’snow i caure muntanya avall” i va afegir que “gràcies” a la generositat dels dominis per obrir gratuïtament durant el cap de setmana i a un preu reduït la setmana vinent “molts residents s’animaran a provar l’esquí i encara farem més país perquè Andorra és això, som això i no ens ho poden treure”. Tanmateix, va apuntar que el fet que no hi hagi visitants, “en part, és positiu”, ja que “no hi ha aglomeracions de gent i podem gaudir més i millor”.