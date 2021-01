Mor l'exconseller i excònsol Guillem Areny

Actualitzada 02/01/2021 a les 06:10

Redacció Andorra la Vella

L’ex-cònsol major de la Massana Guillem Areny Areny va morir dimecres 30 de desembre a l’edat de 89 anys.



Guillem Areny estava al capdavant de Casa Teixidó de la Massana, titular d’una de les grans explotacions agrícoles del Principat. Casa Teixidó té interessos en diferents sectors econòmics del país, com ara la construcció o l’hoteleria. Un dels seus negocis més emblemàtics establerts al país és l’Armeria Andorrana, un establiment de referència que va ser fundat l’any 1966.



Al llarg de la seva trajectòria política va passar per les principals institucions del país. Areny va encapçalar la corporació comunal de la Massana els anys 1962 i 1963, i va representar la parròquia com a parlamentari al Consell General entre els anys 1966 i 1969, i entre el 1974 i el 1981.