Les estacions obren amb afluència moderada d'esquiadors locals

L'accés als dominis és gratuït per als residents al Principat

Actualitzada 02/01/2021 a les 12:59

Lorena Giménez Andorra la Vella

Les estacions d'esquí del país han donat tret de sortida a una temporada d'hivern anòmala. Grandvalira i Pal Arinsal han obert part de les seves instal·lacions i pistes de forma gratuïta durant el cap de setmana per al gaudi del públic local. Al llarg del matí diversos residents han aprofitat l'oportunitat per estrenar la temporada d'esquí d'una forma excepcional, sense turistes i amb l'aplicació dels nous protocols per prevenir possibles contagis per la Covid-19.

