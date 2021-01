Les estacions d'esquí obriran avui de forma gratuïta per als residents

Actualitzada 02/01/2021 a les 06:26

Redacció Andorra la Vella

Les estacions d’esquí obriran avui per als residents i els esquiadors podran fer les primeres baixades de franc durant tot el cap de setmana. Per tot plegat, seguint les mesures indicades pel ministeri de Salut, les estacions faran un control de l’aforament. Així mateix, es demanarà als clients que segueixin les mesures de prevenció contra la Covid-19 indicades pels diferents dominis esquiables del país. A partir de dilluns els dos dominis esquiables (Grandvalira Resorts amb Ordino Arcalís i Vallnord-Pal Arinsal) oferiran un forfet reduït a 20 euros tenint en compte que l’obertura seguirà sent limitada i que es perllongarà com a mínim fins al 8 de gener perquè a partir del dia 9 ja es preveu acollir un major volum de clients.