Identificats tres andorrans a la rave de Llinars del Vallès

Els mossos d'esquadra han desmantellat aquest matí la festa que es va iniciar la nit de cap d'Any

Actualitzada 02/01/2021 a les 20:37

Gerard del Castillo Agències Andorra la Vella

Els mossos d'esquadra han identificat tres persones de nacionalitat andorrana que han participat a la festa il·legal que s'estava celebrant en una nau a un polígon de la localitat catalana de Llinars del Vallès. Així ho ha assenyalat el conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, en una roda de premsa a la conselleria.



La policia catalana ha detingut dues persones i investiga a cinc més com a presumptes organitzadores de la rave a la nau abandonada de Llinars de Vallès que va començar la nit de cap d'Any i que els mossos d'esquadra han desallotjat aquest dissabte. Han estat arrestats com a presumptes autors d'un delicte de desobediència greu als agents, segons ha informat la policia catalana en un tuit.



Els Mossos han intervingut els equips de so i material de la festa, i organitzat un dispositiu per identificar els participants i practicar tests d'alcoholèmia i drogues als que anaven a conduir.



El director general dels Mossos, Pere Ferrer, ha explicat que els assistents s'enfronten a sancions de fins a 3.000 euros, mentre que per als organitzadors la multa pot arribar als 600.000 euros "per incomplir la normativa" per prevenir contagis de Covid-19.

#4 El yoyas

(02/01/21 20:01)



#3 Xiii

(02/01/21 19:57)



#2 Trampes i tramposos

(02/01/21 19:47)



#1 Gregorio

(02/01/21 19:40)