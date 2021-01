Autoritzats 1.733 residents passius des del 2012

S’han instal·lat 76 residents amb projecció i 141 més de l’àmbit cultural, científic i esportiu

Actualitzada 02/01/2021 a les 06:06

Dolors Moreno Andorra la Vella

El Govern va modificar l’any 2012 el règim de residències passives, que passaven a anomenar-se residències sense activitat lucrativa, i a introduir noves figures per tal d’atreure professionals estrangers amb projecció internacional o bé amb ocupacions d’interès científic, cultural o esportiu que poden desenvolupar arreu del món. Els nous residents (amb l’obligatorietat de romandre almenys 90 dies al país, la meitat que amb l’anterior règim) també havien d’assumir noves condicions econòmiques, amb una inversió obligatòria de 400.000 euros al país. Des de llavors fins al 30 de novembre passat l’executiu ha autoritzat 1.516 residents sense activitat lucrativa amb 868 persones a càrrec, 76 professionals amb projecció internacional amb 39 persones a càrrec i 141 nous residents per interès científic, cultural o esportiu, que tenien 74 persones a càrrec.



Un total de1.733 titulars d’una residència amb 981 persones a càrrec que suposen 2.714 persones que a data 30 de novembre s’havien reduït en pràcticament un miler, a 1.821, dels quals titulars de l’autorització eren 1.148. Segons les dades actualitzades facilitades pel Govern a final de novembre, les residències en vigor eren 1.013 sense activitat lucrativa (amb 602 persones a càrrec), 33 professionals amb projecció internacional (amb 22 persones a càrrec) i 102 amb ocupacions amb interès cultural, científic o esportiu (amb 49 persones a càrrec). Finalment, també estaven actives 4 autoritzacions a padrins forans per ingrés en centres geriàtrics privats, una altra de les figures introduïdes els últims anys a la normativa d’Immigració. La xifra de residències vigents a 30 de novembre era, doncs, de 1.152, amb 673 persones a càrrec.



El 2016, l’any amb més volum

Les dades facilitades constaten que el major volum d’autoritzacions es va tramitar l’any 2016. Es van aprovar prop de 400 residències sense activitat lucrativa (398) amb 206 persones a càrrec, 20 professionals amb projecció internacional amb 8 persones a càrrec i 15 nous ciutadans establerts a Andorra amb ocupacions d’interès cultural, científic o esportiu amb 13 persones a càrrec.

El volum de permisos dels anys següents ha anat a la baixa excepte en el cas de la darrera categoria, la d’interès científic, cultural i esportiu, una de les que tenen més visibilitat pública. L’any 2017 es van validar 19 permisos, el 2018, 29, 26 el 2019 i aquest any fins al novembre se n’havien atorgat 15 més. A totes hi cal sumar els 48 familiars que es van instal·lar amb els nous residents al Principat.



El 2020, marcat per l’emergència sanitària, ha estat l’any de l’arribada de 88 nous residents sense activitat lucrativa amb 87 persones a càrrec, 4 professionals amb projecció internacional amb 2 persones a càrrec i 15 professionals amb interès científic, cultural i esportiu, amb 13 persones a càrrec. La nacionalitat predominant ha estat l’espanyola, amb 52 nous residents sense activitat lucrativa i 8 que s’han instal·lat per l’interès científic, cultural i esportiu. En segon lloc s’ha situat la francesa amb 25 autoritzacions a persones sense activitat lucrativa, 4 per projecció internacional i 4 més per interès cultural, científic o esportiu. Immediatament després se situen britànics i russos. Ciutadans de la primera nacionalitat han tramitat 18 residències sense activitat lucrativa i 4 motivades per l’interès científic, cultural i esportiu. De russos se n’han instal·lat 18 sense activitat lucrativa, un amb projecció internacional i un més de la tercera categoria. Però durant el 2020 han sol·licitat l’autorització del departament d’Immigració ciutadans de fins a una trentena de nacionalitats, pràcticament de tots els continents: xilens, argentins, mexicans, xinesos i israelians.