Controls per evitar l'arribada d'esquiadors francesos

La gendarmeria i el servei d'ordre d'Andorra es mobilitzaran demà davant l'obertura de les estacions

Actualitzada 01/01/2021 a les 17:30

Redacció Andorra la Vella

La prefectura dels Pirineus Orientals ha anunciat avui que tant les autoritats andorranes com la gendarmeria, a la banda francesa, efectuaran demà controls per evitar que esquiadors francesos vagin a les estacions del Principat aprofitant l'inici de la temporada. En una piulada a Twitter, la prefectura dels Pirineus Orientals recorda que les estacions d'esquí només obren per als residents al Principat.

