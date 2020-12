Un conductor de 66 anys es precipita pel rec del Solà

Actualitzada 31/12/2020 a les 06:32

Anna Ribas Andorra la Vella

Un conductor de 66 anys es va precipitar ahir al matí per un talús del rec del Solà, a la zona del carrer Mestre Xavier Plana. El cotxe, un Volkswagen Tiguan amb matrícUn conductor de 66 anys es va precipitar ahir al matí per un talús del rec del Solà, a la zona del carrer Mestre Xavier Plana. El cotxe, un Volkswagen Tiguan amb matrícula del Principat, va baixar rodolant uns quants metres pel pendent abans de quedar aturat, bolcat sobre el lateral esquerre, és a dir, per la porta del conductor. Els bombers van poder treure l’home de la zona i va ser traslladat a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, on després de passar tot el dia a urgències va ser ingressat a planta perquè presenta un traumatisme cranioencefàlic i també la ruptura d’una vèrtebra.



D’altra banda, la policia va informar d’un atropellament que es va produir ahir a les 16.19 hores al carrer de l’Aigüeta. La vianant, de 78 anys, va ser envestida pel conductor d’un Opel Zafira amb matrícula andorrana. Amb tot, no va presentar lesions greus i va ser donada d’alta.ula del Principat, va baixar rodolant uns quants metres pel pendent abans de quedar aturat, bolcat sobre el lateral esquerre, és a dir, per la porta del conductor. Els bombers van poder treure l’home de la zona i va ser traslladat a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, on després de passar tot el dia a urgències va ser ingressat a planta perquè presenta un traumatisme cranioencefàlic i també la ruptura d’una vèrtebra.



D’altra banda, la policia va informar d’un atropellament que es va produir ahir a les 16.19 hores al carrer de l’Aigüeta. La vianant, de 78 anys, va ser envestida pel conductor d’un Opel Zafira amb matrícula andorrana. Amb tot, no va presentar lesions greus i va ser donada d’alta.