Obertura molt limitada de les estacions dissabte

Una màquina treballant a les pistes de Pal aquesta setmana.

Actualitzada 31/12/2020 a les 05:56

Les estacions d’esquí obriran dissabte però amb moltes limitacions. Els dominis s’activaran essencialment perquè els clients del país puguin fer les primeres baixades conscients que hi hauran pocs esquiadors forans. Ahir encara no havia arribat la comunicació de França que s’ha demanat des del Govern per garantir que els clients gals que puguin acudir als camps de neu podran tornar al seu país amb normalitat, sense restriccions associades pel fet d’haver creuat la frontera per esquiar com ara demandes de PCR. Amb tan poc marge de temps tampoc s’ha pogut impulsar una promoció a l’ús i, a més, de la banda sud pesa molt la prohibició catalana de fer turisme al Principat a causa de les restriccions derivades de la preocupant situació epidemiològica. Per tant, no hi ha perspectives de tenir una afluència rellevant de clients.



La decisió es va prendre després de molt debat. Perquè encetar la temporada suposa un esforç econòmic que no es pot ni de bon tros amortitzar en una situació com la que provoca ara mateix la pandèmia. Però en la decisió final també ha influït la marca, la rellevància que té per al sector de la neu i de cara a l’exterior començar ja malgrat els obstacles. Els posicionaments, però, distaven. Segons ha pogut saber el Diari, la més decidida a arrencar ja la campanya era Soldeu-el Tarter. El soci a Grandvalira, Saetde, també majoritari a Ordino-Arcalís, era força més reticent. I en la línia d’ajornar la data també hi havia Vallnord-Pal Arinal. El domini massanenc, a més, pateix que el client francès és molt residual. El seu client fort, el català, no podrà acudir a les pistes almenys fins al dia 11, quan en principi la Generalitat ha d’aixecar les restriccions nadalenques.



La decisió

Finalment, al vespre es va decidir una obertura global restringida que s’hauria d’ampliar de cara al dia 7, sempre segons les circumstàncies que marqui llavors la crisi sanitària. La demanda feta a França no havia tingut resposta ahir a la tarda, tal com van confirmar els ministres Eric Jover i Jordi Gallardo en la compareixença posterior al consell de ministres, en què precisament van anunciar ajuts a les estacions per pal·liar un escenari completament insòlit. El titular d’Economia va remarcar llavors que es treballava per obrir dissabte 2 de gener però que “com passa en aquesta crisi fins al darrer moment no se sabrà si pot ser o no”. Pendents de la comunicació francesa però sense timings al respecte van admetre que aquesta podia ser “determinant” per mantenir o no la data d’obertura.



Finalment, va guanyar el posicionament que amb o sense resposta del país veí del nord s’iniciava l’activitat. Al migdia havia parlat sobre la qüestió el president d’Ensisa, l’explotadora del camp de neu de Soldeu-el Tarter, Francesc Camp. El cònsol canillenc, que també ostenta la presidència d’Ski Andorra, va assenyalar llavors que se seguia a l’espera de França, que “ens digui que no s’aplicaran restriccions als turistes gals que vinguin a esquiar al Principat, com sí que passa si van a Espanya o a Suïssa”. Camp va recordar que obtenir aquesta confirmació era urgent “perquè no s’obre d’un dia a l’altre, es necessiten un parell de dies per posar en marxa l’estació”. Malgrat que encara no s’havia pres una decisió, el mandatari canillenc, que precisament representa la societat que ha apostat més fort per l’obertura del dia 2, ja va avançar que l’arrencada seria restringida perquè s’esperava “un mercat molt reduït”, i que l’obertura seria progressiva en funció de la demanda. “És clar que no s’obriran tots els ginys”, va apuntar. I en conseqüència “s’haurà de pensar en un preu de forfet més baix”. Detalls que s’han d’acabar d’esvair avui en la que s’ha convertit la temporada de neu més incerta. L’inici de la campanya es va ajornar al gener per alinear-se amb la majoria europea i mantenir-se lleials a França, que ja havia anunciat que fins al 7 de gener no obriria els remuntadors per evitar el descontrol de la situació epidemiològica. El 22 de desembre el cap de Govern va reunir-se telemàticament amb el primer ministre gal, Jean Castex, que no va posar cap impediment al fet que Andorra obrís els camps de neu ja el 2 de gener. Però el sector de l’esquí ha volgut una garantia extra de part dels veïns, que és el que ha marcat aquests últims dies. En el debat també han estat molt presents els escenaris canviants de la pandèmia i el temor a nous confinament als països veïns pel repunt de casos. Però finalment s’ha optar per iniciar una normalitat relativa.