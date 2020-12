La vacunació contra la grip es prorroga fins al 31 de gener

Actualitzada 31/12/2020 a les 06:33

Andorra la Vella

El ministeri de Salut ha decidit ampliar la campanya de vacunació de la grip fins al 31 de gener perquè totes les persones que no se l’hagin pogut posar encara puguin fer-ho. El fàrmac es podrà adquirir a les farmàcies fins a la mateixa data, segons va anunciar el Govern ahir a la tarda. Des de l’inici de la campanya s’han subministrat 8.350 vacunes, davant les 6.580 que es van posar l’hivern anterior. Un total de 4.580 han estat per a majors de 65 anys i 2.800 per a persones amb alguna patologia prèvia. Els majors de 65 anys no necessiten recepta.