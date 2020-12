L'Oficina d'Habitatge atén 440 consultes el 2020

La gran majoria han estat realitzades per via telefònica

Actualitzada 31/12/2020 a les 11:13

Redacció Andorra la Vella

L'Oficina d'Habitatge ha atés un total de 440 consultes durant el 2020, ja sigui de manera presencial, per via telefònica o per correu electrònic. El servei va començar a funcionar al febrer d'enguany des de l'edifici de Casa Motxilla, on hi havia les dependències del Servei de Política Lingüística, a la Placeta Sant Esteve de la capital. L'objectiu és oferir informació, orientació i resoldre dubtes a la ciutadania sobre aspectes relacionats amb l'habitatge.



Destaca que la majoria de les consultes han estat realitzades per via telefònica, amb un total de 264 atencions (cal recordar que l'oficina va tancar l'atenció presencial entre el 16 de març i el 29 de maig), seguida de les consultes per correu electrònica (110) i les presencials (66). El mes d'octubre va ser quan se'n van rebre més, amb 78.



Les consultes més freqüents (un 31,80%) estan relacionades amb demandes d'informació sobre els requisits i documentació a presentar dels diferents ajuts de Govern, com ara el Pla Renova o el recent Programat per a l'emancipació dels joves. Un 10,89% de les consultes estan relacionades amb la pròrroga del contracte i el procediment per recuperar l'habitatge per a ús propo o familiar d'acord amb la llei de mesures urgents. D'altra banda, un 33,54% de les consultes han estat d'aspectes variats, com ara la informació sobre els requisits i documentació a presentar per sol·licitar l'exempció de l'impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries; o el retorn de les fiances.



Quant a la tipologia dels sol·licitants, la majoria són arrendataris, amb 323, mentre que 57 són propietaris i 60 estan qualificats com a altres.