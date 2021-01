Espot admet que venen "temps difícils" i confia que el país assumirà "grans reptes"

El cap de Govern destaca les oportunitats de futur pel 2021 i que les vacunes són "un horitzó d'esperança" en el seu discurs de Cap d'Any

Amb la pandèmia com a clara protagonista, el missatge de Cap d’Any del cap de Govern, Xavier Espot, ha estat focalitzat a visualitzar el 2021 com un període en el qual s’hauran d’assumir reptes que eren latents al país però que el 2020 els ha convertit en inajornables. “La meva convicció en les oportunitats de futur que tenim és encara més ferma avui, 31 de desembre, del que ho era l’1 de gener”, ha pronunciat Espot. En aquest sentit. el líder de l’executiu s'ha mostrat convençut que Andorra serà capaç “de superar les dificultats” per encarar la diversificació econòmica, l’assoliment d’un acord d’associació amb la Unió Europa o la transició energètica “com a grans reptes de país”. “No ens ha de fer por assumir canvis”, ha subratllat Espot, que ha asseverat que “el Govern farà costat” a la ciutadania en els “temps difícils” que vindran “des d’un punt de vista sanitàri, econònomic, social i familiar”. Malgrat l’incert panorama que ineludiblement comportarà que “les restriccions continuin durant mesos”, Espot ha obert un “horitzó d’esperança” amb l’inici de la campanya de vacunació per tal de “deixar poc a poc enrere la situació d’excepcionalitat que ha presidit els últims nou mesos”.



Balanç de l'any

Espot també ha tret pit d’una gestió sanitària que “amb el seus encerts i desencertes ha aconseguit suscitar l’admiració i el reconeixement”, basada en el model de cribratge poblacional per a anticipar-se al virus. És per aquest motiu que el cap de Govern ha dedicat bona part del seu discurs a agrair especialment la tasca dels professionals sanitaris “per estar i continuar estant a la primera línia de foc d’aquesta lluita". Així mateix, també ha fet extensible l’agraiment als centenars de voluntaris “que ens han ajudat a gestionar el dia a dia de la crisi sanitària” i a les empreses i als treballadors “per mantenir viu el teixit social del país”.



A més, ha expressat la seva gratitud vers el col·lectiu de la gent gran “com a persones més vulnerables de la pandèmia” i als infants “per compendre, com a mínim, tot el que comprenem als adults”, parafrasejant a la pedagogia italiana Maria Montessori. En darrer lloc, Espot també ha tingut un record pels difunts, els quals la seva memòria en dates nadalenques “segueix més viu que mai”.



Lectura política de la pandèmia

Paral·lelament, el cap de Govern ha destacat que la Covid-19 “ens ha abocat a atendre les qüestions més bàsiques”, dit en altres paraules, “a saber valorar allò que realment importa”. “En els darrers mesos l’essencial, l’urgent, l’inajorable era la crisi sanitària i les seves conseqüències econòmiques i socials”, ha indicat Espot, que ha recalcat que aquesta ha estat la prioritat de tots els estaments del país, “que han treballat de forma incansable per atendre aquestes necessitats”.



Des d’un vessant polític, la lectura del líder de l’executiu és que “podem estar raonablement satisfets” sobre el consens assolit en les tres lleis òmnibus que ha hagut d’aprovar el Consell General en el darrer any. Sobre aquesta qüestió, ha exposat que les mesures “han permès que el nostre teixit social i econòmic sobrevisqui davant d’una situació de gravetat que era inimaginable fa tan sols un any”. De cara al 2021, ha incidit en la necessitat de combatre la problemàtica de l’habitatge, el rellançament dels sectors tradicional i l’aposta per noves activitats “vinculades a la sostenibilitat, la innovació i la digitalització”.



Finalment, Espot ha tingut paraules per a dues sentides pèrdues que guien el llegat d’Andorra: Antoni Morell i Òscar Ribas.

