Marsol sosté que la ubicació escollida evitarà que hi hagi “molt sobrevol per la parròquia”

El telefèric de carroi sortirà de l'aparcament dels pouets Punt inicial i final del telefèric del pic de Carroi. Fernando Galindo

Actualitzada 31/12/2020 a les 06:05

Adrià Esteban Andorra la Vella

La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, va anunciar ahir al matí en roda de premsa que l’aparcament dels Pouets és la ubicació escollida per esdevenir el punt de sortida del telefèric del pic de Carroi, descartant així altres opcions que hi havia sobre la taula, com ara l’antiga plaça de braus que hi ha davant del Govern i un altre emplaçament a Santa Coloma.



Així doncs, Marsol va sustentar aquesta decisió, presa en consideració des de fa un parell de setmanes, en el fet que la localització servirà per revifar “un equipament en desús” i alhora evitarà que hi hagi “molt sobrevol per la parròquia” sense deixar de generar activitat “al centre de la vila”. En aquest sentit, la cònsol va expressar que aquesta ubicació haurà de constar en el plec de bases que trauran a concurs de forma conjunta amb la corporació massanenca “a final de gener”.



“Certament volíem tenir acabat el plec de bases abans de final de desembre però tampoc passarà res perquè traguem el concurs a final de gener”, va dir Marsol, que en qualsevol cas va deixar clar que “el tenim molt avançat”. D’altra banda, la cònsol va deixar una porta oberta perquè les empreses que es presentin al concurs puguin proposar un lloc de sortida del giny des d’un terreny privat. En qualsevol cas, Marsol va declarar que “la idea és que l’estiu vinent tinguem totes les propostes sobre la taula per poder fer les adjudicacions abans de final d’any”.



Balanç del Mercat de Nadal

Paral·lelament, coincidint amb la clausura del Mercat de Nadal diumenge passat, la cònsol major va fer una valoració “molt positiva” de l’esdeveniment. “A la majoria dels paradistes i expositors els hem donat l’oportunitat de fer vendes tot i que eren conscients que enguany seria un Poblet de Nadal més reduït pel nombre de visitants”, va comentar Marsol, qui va destacar que “hem transmès il·lusió”.