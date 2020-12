Dolsa s'enganxa amb la minoria per la vacant del cap de Finances a Escaldes

Actualitzada 31/12/2020 a les 06:38

PROP DE 800.000 EUROS PER MILLORAR L'EDIFICI COMUNAL

D’altra banda, la majoria va aprovar ahir l’adjudicació dels treballs de millora de la planta baixa, la primera planta i la segona de casa comuna a l’empresa Edicom constructors per un import de 777.000 euros. Gili va argumentar que aquestes obres “donen continuïtat al que ja havia iniciat l’anterior corporació” i responen a una “necessitat imperiosa” per actualitzar “unes instal·lacions dels anys vuitanta que inicialment no havien estat concebudes pel comú”. Així mateix, la cònsol major va reivindicar que el comú ha d’oferir “uns serveis de modernitat”, raó per la qual es procedirà a unes modificacions dels aïllaments perquè esdevinguin energèticament més eficients, obligatorietat que es deriva de la Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc). Per la seva banda, des de la minoria es va rebutjar donar suport a l’adjudicació “per falta de comunicació”. “Si a la comissió d’Urbanisme se’ns hagués explicat ho hauríem pogut analitzar. No hem tingut cap disseny ni una mínima distribució de quines partides corresponien a la modificació d’aquesta despesa”, va expressar el conseller de DA Miquel Aleix, que va retreure a la majoria que aquesta “no és una inversió prioritària”.

La darrera sessió de comú de l’any a Escaldes-Engordany va tornar a evidenciar les divergències que hi ha entre la majoria i la minoria a causa d’un debat que va tenir reminiscències del frec a frec electoral dels darrers comicis. En aquesta ocasió, en el torn de precs i preguntes el conseller de Demòcrates Miquel Aleix va qüestionar a la majoria “l’incompliment” de l’article 98 de la Llei de finances comunals, que fa referència a la informació de la comptabilitat. Més concretament, Aleix va denunciar que des que va prendre posessió l’actual majoria socialdemòcrata no se’ls ha tramès cap memòria explicativa de l’execució del pressupost de l’administració, una obligació trimestral de la corporació. “Ja fa un any i han passat quatre trimestres i no hem pogut analitzar les dades. Sembla que siguem els dolents per fer la pregunta quan l’única cosa que exigim és el compliment de la llei”, va expressar Aleix.Al seu torn, el cònsol menor, Joaquim Dolsa, va considerar que la pregunta contenia insinuacions “de demagògia pura”. “No ho hem complert perquè els últims 25 anys qui han governat el comú son vostès”, va exclamar Dolsa, que va assegurar que quan van prendre les regnes del comú el departament de Finances “estava absolutament decapitat”. “Durant molt de temps només hi havia una persona com a cap de Finances i no vam rebre cap traspàs”, va manifestar el cònsol menor, en al·lusió a l’anterior funcionari que ocupava el càrrec “i que van convidar a marxar” per fer tasques similars en una altra corporació. Per tot plegat, Dolsa va esgrimir que la vacant que va deixar el cap de Finances es va intentar cobrir a l’inici del mandat amb un edicte intern que es va veure aturat amb la pandèmia, i quan es va reprendre les dues persones com a candidates no van complir els requisits exigits. Per això, va recordar que s’ha convocat un edicte extern amb el qual s’aspira a cobrir la plaça abans de la primavera.