Brot a Salita amb set positius

Un professional i sis residents del centre s'han contagiat i els usuaris han estat traslladats a la planta Covid del Cedre

Salut ha detectat en un dels cribratges periòdics als centres sociosanitaris un brot amb set casos positius a Salita. Es tracta d'un professional del centre i sis residents, cinc dels quals són asimptomàtics i un presenta símptomes lleus. Els usuaris de la residència han estat traslladats a la planta Covid que hi ha habilitada al Cedre i les autoritats sanitàries estan realitzant les enquestes epidemiològiques pertinents per trobar l'origen del brot.



Aquest brot arriba en un dia en què s'han superat els 8.000 casos de coronavirus al país amb els 66 nous positius detectats. Així, els casos totals són 8.049, dels quals 7.192 corresponen a la segona onada, mentre que els casos actius han tornat a pujar i se situen en 533.



De la seva banda, l'hospital compta amb un pacient ingressat menys i l'UCI ha passat a tenir dos pacients menys que ahir. Així doncs, hi ha 16 ingressats a planta i un a la unitat de Cures Intensives, el qual requereix ventilació mecànica.



Finalment, pel que fa a la població escolar, actualment hi ha 13 aules sota vigilància activa, de les quals 4 estan aïllades totalment i 9 de manera parcial. També hi ha 27 classes en vigilància passiva.

