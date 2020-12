Andorcarn acomiada a part de la seva plantilla

La caiguda de les comandes ha estat clau per a aquesta dràstica mesura

Actualitzada 31/12/2020 a les 16:00

Joan Ramon Baiges Andorra la Vella

Andorcarn, el principal majorista de productes carnis a Andorra, ha comunicat aquest matí l'acomiadament a una part de la seva plantilla. La decisió ha estat inesperada pel personal de l'empresa i ha generat molta angoixa per tractar-se avui d'un dia molt especial, Cap d'Any.



Fonts de la plantilla han confirmat la retallada de personal, que no acaben d'entendre perquè, segons afirmen, hi havia la possibilitat d'acollir-se a un ERTO per sis mesos sense necessitat de fer acomiadaments. Les mateixes fonts no han pogut concretar el nombre exacte d'afectats, encara que precisen que és una part important dels treballadors.



En el sector ha causat sorpresa perquè subratllen que Andorcarn sempre s'ha caracteritzat pel bon tracte als seus treballadors i als clients, però no ha estat possible contactar amb directius de l'empresa perquè durant la tarda no hi ha activitat laboral.



L'any 1951 Antoni Santacreu va inaugurar la seva primera carnisseria a Andorra i ja feia molt temps que els seus progenitors n'havien estat explotant una altra a Camarasa (Lleida).

Al cap d'uns anys (el 1970) i amb l'objectiu de fer créixer el negoci, va fundar Andorcarn, juntament amb tres altres companys carnissers i ja l'any 1972 va passar a ser gestionada totalment per la família Santacreu. Avui l'empresa segueix regentada pels fills del fundador.



A falta d'una informació oficial, tot apunta al fet que la crisi del sector turístic ha estat fatal per a l'empresa, amb una caiguda de les comandes d'hotels, restaurants i grans supermercats.

#5 Aloha

(31/12/20 17:12)



#4 Lexior

(31/12/20 17:07)



#3 Cassamanyenc

(31/12/20 16:43)



#2 Huguetnegocis

(31/12/20 16:33)



#1 jo

(31/12/20 16:23)