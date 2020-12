Un resident d'El Cedre serà el primer a rebre la vacuna contra la Covid

Actualitzada 30/12/2020 a les 07:05

EL VIRUS ES POT TORNAR A AGAFAR, PERÒ MOLT LLEU

Andorra no vacunarà les persones que hagin passat la infecció i que un test serològic indiqui que tenen anticossos contra el SARS-CoV-2. Mentre que a la resta de països d’Europa sí que s’administrarà l’antídot de manera generalitzada perquè pel volum de població és impossible determinar qui manté la immunització natural contra el virus. Els estudis sobre els efectes de les vacunes determinen que qui hagi rebut la dosi fixada, o hagi passat la malaltia, pot tornar a contraure la Covid-19. En aquesta ocasió, però, seria de manera lleu i amb una càrrega viral molt baixa, insuficient per contagiar altres persones. Alhora que una segona infecció provoca que el cos reaccioni generant més anticossos i es contribueix a incrementar la immunitat de grup que es vol obtenir amb la vacunació massiva. Perquè la Covid no s’erradicarà, com passa amb la grip, però la taxa d’infecció i l’afectació serà molt més baixa.

Un padrí o padrina del centre sociosanitari El Cedre serà la primera persona que rebrà una vacuna contra la Covid-19 al país la setmana vinent. L’elecció no ha estat a l’atzar. El ministeri té previst començar l’administració de dosis per aquesta residència perquè ha estat l’epicentre de la lluita contra el virus entre les persones grans, tot i que la vacunació es farà de manera gairebé paral·lela a la resta de geriàtrics.El nombre de dosis i la freqüència de subministrament procedents inicialment des d’Espanya encara està per acabar de tancar per les complicacions de logística que porten aparellades. Les vacunes de Pfizer s’han de transportar en condicions molt especials per no trencar la cadena de fred i una vegada emmagatzemades no es poden partir. Per tant, no es pot agafar una part aleatòriament d’un contenidor, sinó que cal fer-ho a partir de blocs de dosis específics. El ministre de Salut va explicar dilluns que aquest fàrmac ha d’estar a menys setanta graus i que es pot mantenir a l’interior dels contenidors dues setmanes a aquesta temperatura. El SAAS disposa d’un congelador on es poden dipositar i hi ha un particular que ha ofert les seva maquinària per si fos necessari més espai per a les vacunes.La previsió de Salut és tenir vacunat el 15% de la població al febrer després de l’administració de les dues dosis. El 7,5% de les unitats serien les que subministrarà Espanya i l’altra meitat correspon a les fabricades per Moderna, que arribaran des de França una vegada l’Agència del Medicament Europea doni l’autorització per comercialitzar-la en la reunió del 6 de gener. El percentatge de vacunació és el mateix que s’estima que tindrà la UE, ja que el país anirà rebent dosis en la mateixa proporció que s’aniran distribuint i administrant al continent amb l’objectiu d’anar aconseguint la immunització general. A banda de les 26.400 unitats del programa Covax, per les quals el Govern ha pagat 230.500 euros.