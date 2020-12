Govern valida ajuts al lloguer per a 148 empreses per 133.000 euros

L'executiu ja ha efectuat el pagament del 75% de l'import i està en procés el 25% restant

El Govern ha validat avui el pagament de 148 ajuts al lloguer per a empreses dels sectors més afectats per les mesures de restricció, 45 més de les que es van anunciar dilluns i que estaven pendents d'alguns aspectes administratius. L'import assumit per l'executiu ascendeix a 133.944 euros, dels quals ja s'han pagat el 75% dels ajuts, i estan en procés de pagament el 25% restant.



A més, segons han indicat des de l'execuiu, encara falten 148 sol·licituds en procés de revisió i pendents de verificar, per qüestions diverses com ara manca de tota la informació requerida o dades documentades incorrectament.

