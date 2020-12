Foc d'una xemeneia al Tarter

L'incendi va tenir una petita afectació al llosat de la casa

Redacció Andorra la Vella

Els bombers van intervenir ahir a la nit per apagar un incendi iniciat en una xemeneia d'un habitatge de la pleta de Sant Pere del Tarter. El cap de guàrdia del cos ha explicat aquest matí que es van mobilitzar efectius del parc de bombers del Pas de la Casa i de Canillo per un avís que va arribar a les 21.30 hores i la intervenció va ser ràpida per sufocar el foc que va cremar la xemeneia "i una mica el llosat".



L'incendi no va provocar danys personals i no va ser necessari evacuar ningú.