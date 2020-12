El PS critica la capacitat de gestió de Jover i Gallardo

López defensa que al capdavant de Finances i d’Economia hi ha “persones sense trajectòria”

Actualitzada 30/12/2020 a les 06:14

Anna Ribas Andorra la Vella

El Partit Socialdemòcrata va posar en dubte la capacitat dels ministres Eric Jover i Jordi Gallardo per liderar les carteres de Finances i Economia. En la roda de premsa de balanç de l’any, el president del grup parlamentari, Pere López, va assenyalar que al capdavant d’aquests ministeris hi ha “dues persones sense trajectòria en aquests àmbits i això té conseqüències perquè no hi ha propostes ni solucions, i aquest fet té efectes sobre el PIB, el deute i altres paràmetres”. En la mateixa línia, López va reiterar que “tenim un Govern que no està preparat, li manca lideratge, capacitat de gestió i preparació”.



Un altre dels elements que van criticar és la “falta de contactes i interlocutors internacionals de nivell”. I van destacar que “els governs conservadors mai han apostat per les relacions internacionals ni el multilateralisme, i aquesta manca d’anticipació l’estem pagant ara de manera molt greu”. I van afegir que la manca de diversificació econòmica del país, que depèn molt del turisme, provocarà que “la crisi econòmica i social que aviat arribarà al país serà més forta a Andorra que al nostre entorn”.



En la compareixença, tant Pere Baró, secretari d’organització del PS, com Pere López van insistir que se senten ignorats pel “tripartit de dretes” i que “el diàleg és pràcticament inexistent”. De fet, en el marc de la pandèmia Baró va destacar que només van treballar plegats en la primera Llei òmnibus i que aquesta col·laboració ja no es va produir a la segona: “Ens van apartar i no es van escoltar les nostres aportacions.” Quant a les dades sanitàries, van subratllar que “Andorra és el novè país en defuncions per miler d’habitants”. I en l’aspecte econòmic van valorar que “moltes de les mesures han deixat autònoms i petites i mitjanes empreses a la intempèrie durant moltes setmanes i mesos”, concretament entre l’octubre i el desembre. I sobre els bars van indicar que “no només se’ls ha deixat sols sinó que se’ls ha criminalitzat de ser un dels motius principals de la segona onada”. I van cloure que els pressupostos no responen a les necessitats que tindrà la ciutadania.