Cues quilomètriques a la frontera francoandorrana

Els turistes francesos estan aprofitant els últims dies de l'any per realitzar compres al país

Actualitzada 29/12/2020 a les 18:35

Redacció Andorra la Vella

La frontera francoandorrana ha registrat aquesta tarda cues quilòmetriques per sortir del país. Concretament s'han arribat a acumular quatre quilòmetres de trànsit lent entre les 16 h i les 18 h, després que molts francesos hagin aprofitat un dels darrers dies de l'any per realitzar compres, i han hagut de marxar a primera hora de la tarda per poder complir amb el toc de queda nocturn a França. Des de Mobilitat han indicat que han rebut força trucades de francesos per demanar si podien accedir a Andorra o no.