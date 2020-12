Les entranyes de la clínica a Youtube

La youtubera Urbex Woman es cola a l’antiga clínica de Santa Coloma, un espai que descriu com a terrorífic. En el vídeo es pot observar que amb el trasllat es van abandonar mobles, lliteres i maquinària que havia quedat obsoleta.

Actualitzada 29/12/2020 a les 06:07

Anna Ribas Andorra la Vella

La clínica de Santa Coloma ha estat sempre un edifici que desperta curiositat. Abandonada a principi dels anys noranta arran del trasllat a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, la clínica s’ha mantingut intacta des d’aleshores. Així ho mostra un vídeo de la youtubera Urbex Woman, que s’hi va colar i va enregistrar durant prop de mitja hora l’estat actual de les instal·lacions. Del vídeo sobta el fet que es va deixar molt material dins de l’antiga clínica, com ara lliteres, taules i cadires. Però també s’hi va abandonar maquinària que havia quedat obsoleta.



L’immoble està clarament afectat pel pas del temps i en algunes zones el sostre i els fluorescents estan despenjats. Mentre passeja per totes les sales dels diferents serveis mèdics abandonats, la youtubera descriu el recinte com un espai terrorífic on poca gent s’ha atrevit a entrar en un document que es pot veure al canal des del 25 de desembre, i en la narració repeteix constantment que el passeig per l’immoble “fa molta por” i fa referències al “mal rotllo” que fa pensar les coses que poden haver passat a l’hospital.



Urbex Woman també es mostra especialment sorpresa pel material que es troba a la cuina, amb mobles i electrodomèstics acumulats i on es conserva la pissarra amb el menú d’aquella setmana, a la bugaderia o a les diferents sales d’exploració i atenció als malalts. L’autora de la gravació de les imatges explica que va ser tancada fa 25 anys i que serà enderrocada l’any vinent.



I és que segurament aquesta serà una de les darreres oportunitats de veure l’interior de la clínica, ja que l’accés està prohibit perquè està situat en una zona de gran risc de caiguda de blocs rocosos. És per aquest motiu que des de fa anys la CASS i el fons de reserva de jubilació, propietaris de l’immoble, volen enderrocar-lo. De fet, el pressupost per al 2021 inclou una partida per a l’enderroc. Per la seva part, el president del consell d’administració de la CASS va insistir en la necessitat d’enderrocar l’edifici perquè “tot i estar tancat si vols, hi entres”. A més, va explicar que parlaran sobre el tema amb el consell i estudiaran si presenten una denúncia.