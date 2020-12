La Llei d'eficiència energètica canvia el pla d'urbanisme

L’obligatorietat de pedra a les façanes passa de ser del 60 al 50 per cent

La Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc) ha afectat al pla urbanístic del comú d’Ordino. Des de fa 40 anys, la parròquia tenia establert que les façanes dels edificis havien d’estar formades per pedra del país en un 60 per cent i per altres materials en el 40 per cent restant. Però en la darrera modificació es canvien els percentatges i passen a ser tots dos del 50%. En aquest sentit, el conseller de X’Ordino Enric Dolsa va acusar la majoria d’aquell moment de prendre la decisió “per real decret”. El cònsol major de la