Actualitzada 29/12/2020 a les 06:44

Els bombers van rescatar ahir un home al refugi de Claror que, en relliscar, es va fer mal al genoll i va patir una contusió al pit. Va ser ell mateix qui va donar l’avís a les 11.47 hores i els efectius el van evacuar a l’hospital per la lesió del genoll, on no va requerir cap intervenció i es troba a planta.