Els agents immobiliaris dubten de l'eficàcia de la taxa de pisos buits

No veuen clara la utilitat i que el nou tribut serveixi per posar més immobles al mercat

Actualitzada 29/12/2020 a les 06:39

Dolors Moreno Andorra la Vella

La taxa de pisos buits que preveia la Llei de mesures urgents relatives a l’arrendament d’habitatges del 2019 serà efectiva a partir del gener, quan els propietaris dels immobles hauran de registrar-los si és que no en fan ús per tal que se’ls apliqui el tribut a partir del 2022. L’aplicació de la taxa preveu un seguit d’excepcions, entre les quals una demanda del Col·legi d’Agents i Gestors Immobiliaris (AGIA). “Havíem demanat que no es consideressin buits si és que estaven en venda en una agència immobiliària i ho han respectat”, va congratular-se el president del col·legi, Jordi Galobardas. No obstant això, el sector dubta de l’eficàcia d’aquesta nova taxa per aconseguir la funcionalitat que se li pressuposa: fer aflorar immobles al mercat per ampliar l’oferta de lloguer. “El que no vulgui fer-ho continuarà igual”, opina Galobardas, que considera que “valdria la pena” estudiar què ha succeït en d’altres llocs on s’ha aplicat “per veure si els ha funcionat”.



El nombre de pisos buits que serien susceptibles d’abonar aquesta taxa és una incògnita que s’haurà de començar a revelar un cop s’iniciï el registre i les inspeccions del departament de Tributs per localitzar aquells que no s’hi inscriuen de manera voluntària. En alguna ocasió s’havia parlat de fins a quatre mil sobre la base de les dades de consums dels comptadors de FEDA. Però aquí també estaven inclosos immobles a la venda. Galobardas va replicar que amb relació a les xifres que s’han exposat al llarg del temps també s’ha de tenir en compte que “hi ha gent que té apartaments que usa de forma circumstancial, que potser puja un o dos cops l’any, per Nadal, hi ha de tot”. L’aplicació de la taxa també ha estat sensible amb aquestes circumstàncies i no l’hauran d’abonar ni segones ni terceres residències. I sobre l’afegit d’un nou impost, que serà anual i de 5,05 euros per cada metre quadrat de l’habitatge, els immobiliaris demanen almenys una “simplificació” davant una càrrega impositiva cada cop més extensa. L’executiu defensa que no és recaptar la funcionalitat de la nova mesura fiscal (que s’aplicarà per primer cop el març del 2022), sinó aconseguir animar els propietaris a posar el pis al mercat per ampliar l’oferta i moderar els preus. L’objectiu que posa en dubte el sector.



La nova taxa arriba en un moment complex per la crisi sanitària però el sector immobiliari confia en els efectes positius de l’arribada de la vacuna. “No sembla que hagi de passar quelcom similar al que va succeir amb la crisi del 2009 o el 2010”, va indicar Galobardas. En aquest sentit, el sector ha copsat com després de la primera onada de la pandèmia les operacions en stand by es van reprendre després del confinament i confia que succeeixi un altre cop després d’aquest segon brot del virus, que també ha suposat una aturada com a conseqüència de la mobilitat restringida, i un cop es normalitzi la comunicació amb els països veïns i avanci la immunització. “Durant la primera onada no es van aturar operacions, es van ajornar, es va percebre que la gent tenia ganes de reprendre l’activitat econòmica”, va exposar l’immobiliari. I confien que ara pugui succeir quelcom similar. “Tant de bo sigui així”, va emfatitzar el president dels immobiliaris en relació amb les expectatives per al 2021.