Una youtuber es cola a la clínica de Santa Coloma

Un vídeo mostra l'interior del centre mèdic que descriu com terrorífic

Actualitzada 28/12/2020 a les 16:52

Redacció Andorra la Vella

La youtuber Urbex Woman ha pujat un vídeo on mostra l'interior de la clínica de Santa Coloma on es poden veure totes les sales dels diferents serveis mèdics abandonats. La youtuber descriu el recinte com un un espai terrorífic on poca gent s'ha atrevit a entrar en un document que es pot veure al canal des del 25 de desembre i en la narració repeteix constantment que el passeig per l'immoble "fa molt por" i que fa referències al "mal rotllo" que dona pensar les coses que poden haver passat a l'hospital.



Urbex Woman recorre tota la clínica i ensenya al detall totes les dependències remarcant que es va abandonar deixant tot el material a l'interior. La youtuber va fent comentaris de sorpresa pel material que es troba a la cuina, amb mobles i electrodomèstics acumulats i on es conserva la pissarra amb el menú d'aquella setmana, a la bugaderia o a les diferents sales d'exploració i atenció als malalts. L'autora de la gravació de les imatges explica que va ser tancat fa 25 anys i que serà enderrocat l'any vinent.

