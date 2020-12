Una persecució per la capital acaba amb un jove begut encastat contra una barana

L'home, no resident i de 25 anys, va provocar danys materials al mobiliari urbà i a un turisme que es trobava estacionat

Actualitzada 28/12/2020 a les 14:33

Redacció Andorra la Vella

La policia va arrestar la matinada de Nadal un conductor no resident de 25 anys després d'una persecució per diferents carrers d'Andorra la Vella, que va acabar amb el jove encastant-se contra una barana de protecció. En l'accident, el noi va causar diferents danys materials al mobiliari urbà i a un turisme que es trobava estacionat. En el control d'alcoholèmia va registrar una taxa d'1,57 g/l, motiu pel qual va ser acusat dels delictes contra la funció pública i la seguretat del trànsit.



Uns fets similiars van succeir durant la tarda del dia de Sant Esteve amb un jove no resident de 18 anys, que també va fer cas omís a les indicacions en un control de carretera a Andorra la Vella. Es va realitzar una persecució, en la qual també va realitzar una conducció temerària. Finalment se'l va poder controlar i se li va practicar la prova de tòxics salivars, en la qual va donar positiu. A més, el jove de 18 anys no és titular del permís de conduir, motiu pel qual se'l va imposar una sanció administrativa, a més de ser acusat dels delictes contra la funció pública i contra la seguretat del trànsit.



Aquestes van ser dues de les 19 detencions que es van produir durant la setmana passada, la majoria (13) de les quals corresponien a a delictes contra la seguretat del trànsit. Destaca també que la matinada de Nadal es va detenir dos homes residents de 46 i 34 anys amb possessió de 2,9 i 0,3 grams de cocaïna, respectivament. El control es va efectuar en el marc de les mesures excepecionals per l'emergència sanitària ja que es va sentir parlar a gent a l'interior d'un box, on es va controlar els interessats.