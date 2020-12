Trineu amb cotxe a Grau Roig

Un usuari ha denunciat a les xarxes la imprudència d'un vehicle, que té matrícula estrangera

Actualitzada 28/12/2020 a les 19:48

Redacció Andorra la Vella

Un usuari ha denunciat a les xarxes amb un vídeo una imprudència d'un vehicle a l'aparcament de Grau Roig. El cotxe, amb matrícula estrangera, va arrossegant un nen amb un trineu que està enganxat a la part de darrera, i mentrestant va donant voltes. Les imatges publicades a les xarxes han generat una certa indignació per l'actitud dels autors de la imprudència, entre els quals hi han les queixes del priopi usuari que ha denunciat els fets, etiquetant el compte de la policia. "Cada dia més a prop de tenir una desgràcia a Grau Roig", lamenta en el text que acompanya el vídeo. També molts d'ells han destacat que és un punt on sovint s'hi fan 'donuts'. D'altra banda, hi han usuaris que han opinat que "tampoc no cal exagerar". En aquest sentit, l'usuari que ha penjat el vídeo ha contestat que es tractava d'un "crio" el que estava lligat al darrera del vehicle.