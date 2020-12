Protecció Civil demana limitar desplaçaments per l'arribada de fortes nevades

Actualitzada 28/12/2020 a les 06:30

Els canals oficials de Protecció Civil van adreçar-se ahir a la població a través de les xarxes socials per demanar limitar els desplaçaments per l’arribada de fortes nevades a tot el país durant aquesta matinada. L’avís groc estarà vigent des d’avui a les 02.00 fins a les 10.00 hores, raó per la qual es va demanar prioritzar el teletreball sempre que sigui possible. Des del Servei Meteorològic d’Andorra es va informar que l’arribada de la borrasca atlàntica Bella portarà un embossament d'aire fred que pot persistir fins al dia de Reis. La previsió és que al llarg del dia s’acumulin uns 15 cm a 2.500 metres, 8 cm a 2.000 metres i 5 cm a 1.500 metres.



Per la seva banda, el Departament de Mobilitat ja va informar ahir al vespre de la necessitat de circular amb equipaments per passar el Port d’Envalira. Per aquest motiu, es va recomanar consultar amb antelació l'estat de les carreteres abans d’efectuar qualsevol desplaçament per la xarxa viària del país.

