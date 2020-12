La vacunació comença la primera setmana de gener

Les primeres dosis de Pfizer arribaran des d'Espanya

28/12/2020

Andorra la Vella

El ministre de Salut ha anunciat que la vacunació contra la Covid-19 començarà la primera setmana de gener. Joan Martínez Benazet ha explicat que la primera remesa de dosis de Pfizer arribarà des d'Espanya i després França subministrarà unitats d'immunització de Moderna. El ministre ha destacat que el compromis de les autoritats veïnes se li va notificar dissabte i que el titular espanyol de Sanitat, Salvador Illa, "es va comprometre que en aquesta primera setmana de l'any començarem a vacunar a Andorra" i que "el dia no el puc precisar, no se si serà dissabte o diumenge l’arribada" però ha reiterat que té el compromís d’Illa "que podria garantir que durant la propera setmana podriem vacunar ciutadans d'Andorra".



Martínez Benazet ha recordat que la vacunació contra el SARS-CoV-2 s'iniciarà amb els usuaris de les reside`ncies sociosanitàries i després s'administrarà als professionals d'aquests centres sociosanitaris i ha detallat que no es posarà vacuna a les persones que tinguin test serològic positiu que indica que tenen anticossos per haver passat la infecció. El ministre ha assenyalat que aquestes proves es van començar a fer la setmana passada i s'acabaran els propers dies i ha recordat que la vacunació és voluntària i que en la compareixença de dimecres li acompanyaran membres de la comissio científica per explicar l'operativa.



El ministre ha indicat que no pot precisar el nombre d'unitats de l'antídot que rebrà Andorra "perquè hi hagut aquesta dificultat que havien de rebre força milers i al final és una quantitat petita a tot arreu, però serà un nombre suficient per cobrir persones que començariem a vacunar primerament". I ha destacat que després hi haurà una entrega setmanal de dosis suficient "per anar vacunar progressivament". Martínez Benazet ha recalcat que la vacunació suposa "l'inici de la fi d'aquesta anormalitat que estem vivint" i que encara durant mesos s'hauran de mantenir les mesures de protecció "perquè faltarà la segona dosi i que la resta de la comunitat se la vagi posant per frenar la malaltia".



Moderna, el 6 de gener

La segona vacuna que tindrà Andorra serà la de Moderna sobre la qual l'Agència Europea del Medicament s'hauria de pronunciar a favor de l'autorització el 6 de gener i llavors començaria la distribució. El ministre ha afirmat que potser arriba amb uns dies de decalatge des de França pels tràmits administratius que s'han de seguir "però no té perquè distanciar-se de França".



Martínez Benazet ha manifestat que la distribució al Principat ha estat fruit d'un acord internacional i Espanya i França han decidit que arribin vacunes primer d'un país i després de l'altre. Andorra tindrà a més durant el primer trimestre del 2021 una partida de les vacunes que es repartiran en el programa Covax. Seran 26.400 unitats i el Govern ja ha avançat 230.500 euros per aquest fàrmac tot i que el ministre ha especificat que no se sap si serviran per cobrir tota el cost d'aquestes vacunes. I ha reiterat que per la quantitat de dosis que rebrà el Principat és molt optimista perquè a l'estiu hi hagi bona part de la població immunitzada.



El titular de Salut ha comentat que les vacunes s'aniran administrant complint els terminis fixats entre la primera i la segona dosi, no es barrejarà una fòrmula d'un laboratori amb una altra i que el que no se sap encara és si aquesta vacuna servirà per immunitzar de per vida, si caldrà un record cada cinc anys o si s'haurà de repetir cada any com succeeix amb la de la grip.

