La Batllia cita el resident alemany acusat d'estafa

Està citat a declarar el 15 de gener després d’haver confessat fraus econòmics a la justícia germànica

Actualitzada 28/12/2020 a les 06:12

Redacció Andorra la Vella

La Batllia ha citat a declarar el proper 15 de gener l’empresari alemany amb residència passiva al país Hendrik Holt, acusat d’estafar grans companyies energètiques d’arreu d’Europa mitjançant documents falsificats que prometien la construcció d’una trentena de parcs eòlics, un dels quals es va projectar l’any 2017 al Principat. A instància de la societat Arpat, la justícia ha requerit la presència de l’empresari com a titular de la societat Advanced Server Services Holt, registrada a Andorra la Vella.



Igualment, l’estafador alemany té una altra causa oberta al país per la qual se li requereixen 4.798,85 euros en concepte d’honoraris d’advocat i procurador i taxes judicials. De moment, però, el processat ha estat condemnat a dos anys i sis mesos de presó pel Tribunal de Meppen per un delicte de frau econòmic. De totes maneres, la investigació judicial no ha finalitzat i les penes podrien ser molt més severes després que Holt confessés, el passat 11 de desembre, ser autor de diversos delictes que, segons la fiscalia d’Osnabrück, s’elevarien a un volum d’estafa superior als 10 milions d’euros. Entre les víctimes dels seus fraudulents negocis figuren el grup txec CEZ, la companyia escocesa SSE o la multinacional italiana Enel.



Holt va ser detingut el passat 17 d’abril a la seva suite d’un luxós hotel de Berlín en una operació conjunta que va involucrar cinc estats federals d’Alemanya. En el moment de l’arrest, la policia va confiscar prop de 50.000 euros, al voltant de 10.000 dòlars, més de 200 joies i un Mercedes AMG d’alta gamma. D’ençà, l’empresari ha romàs en presó preventiva.