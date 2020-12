Detingut un turista de 63 anys begut i amb una navalla

L'home estava desorientat a la capital i se'l va acusar d'un presumpte delicte contra la seguretat col·lectiva

Actualitzada 28/12/2020 a les 12:25

Redacció Andorra la Vella

Un home de 63 anys va ser detingut a dos quarts de tres de la matinada del dilluns al dimarts de la setmana passada a Andorra la Vella com a autor d'un presumpte delicte contra la seguretat col·lectiva. Agents de la policia van ser requerits a la capital perquè hi havia una persona desorientada i en un fort estat d'embriaguesa. En el moment en què es va controlar l'home, que no és resident al Principat, se li va trobar una navalla amb unes dimensions per les quals els seu port està prohibit, i es va procedir a la seva detenció.



Aquesta va ser una de les 19 detencions que va efectuar la policia la setmana passada, la majoria de les quals van ser relacionades amb delictes contra la seguretat del trànsit. A més, es va detenir un home no resident de 24 anys per un delicte contra la integritat física i moral en l'àmbit domèstic ja que hauria agredit la seva parella en un domicili de la capital. Els fets van tenir lloc a les 4 h de la matinada del diumenge al dilluns de la setmana passada.