Sant Esteve es desperta cobert de neu

Actualitzada 26/12/2020 a les 12:50

Sant Esteve s’ha llevat avui amb el blanc com a protagonista deixant una estampa ben nadalenca. Les fortes nevades de la passada nit han deixat el país enfarinat, amb especial incidència al nord del territori on s’han acumulat fins a 32cm a la Solana. Tot i que la previsió meteorològica de cara a les properes hores és força assolellada, l’avís groc romandrà durant tota la tarda pel vent. De fet, durant la nit anterior, el Servei Meteorològic d’Andorra va constatar ràfagues de vent que han arribat a 73 km/h a la Borda Vidal, 61 km/h al Roc de St. Pere, 104 km/h a les Salines o 144 km/h a la Tossa d'Espiolets. Així mateix, les temperatures són fredes i a primera hora del matí s’han registrat -6,7 ºC a les Salines, -1,4ºC al Roc St.Pere o 0,7ºC a la Borda Vidal. De cara a demà es preveuen més núvols degut a l'acostament d’una nova borrasca que portarà nevades febles dilluns.Pel que fa a la circulació per la xarxa viària, el Departament de Mobilitat ha informat que ja s’ha restablert la circulació a la carretera RN22 d’accés a França amb restricció per als vehicles superiors a 19 tones. Igualment, els equipaments són necessaris a la CG-2 a partir de Canillo, a la CG-3 a partir de la Cortinada i a la CG-4 a partir de Pal per fase groga. Per tot plegat, es recomana consultar l’estat de les carreteres abans d’efectuar desplaçaments.