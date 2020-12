Més tests d'antigen a partir de dilluns

Sant Julià, la Massana i Ordino mantindran actiu el dispositiu el darrer dia de l’any

Actualitzada 26/12/2020 a les 06:23

Redacció Andorra la Vella

A partir de dilluns 28 de desembre els comuns iniciaran la segona ronda de distribució dels tests d’antigen que Govern facilita de forma gratuïta per a la celebració de les festes de Nadal. En aquest sentit, el comú d’Andorra la Vella va anunciar que el punt de recollida de les proves es mantindrà a l’antiga plaça de braus, enfront de l’edifici administratiu del Govern, amb el mateix operatiu que s’ha fet en els darrers dies. El dispositiu estarà en funcionament fins a dimecres 30 de desembre i l’horari de recollida serà de les 8.00 a les 20.00 hores.



Pel que fa al comú de Sant Julià de Lòria, el dispositiu estarà novament ubicat a la plaça de la Germandat i estarà actiu des de dilluns 28 de desembre a dimecres 30 de desembre de 9.00 a les 19.00 hores. A més, dijous 31 de desembre també es podrà recollir la prova amb un horari reduït de les 9.00 a les 15.00 hores. Per la seva banda, el comú de la Massana iniciarà la segona ronda de repartiment dels tests d’antigen a la sala de la Closeta. Els horaris seran de dilluns 28 de desembre a dimecres 30 de desembre de 8.30 a les 17.30 hores, mentre que dijous 31 de desembre el dispositiu estarà obert al públic de les 8.30 a les 14.00 hores. Quant al comú d’Ordino, la distribució del segon paquet d’autotest nasal d’antigen tornarà a repetir-se a la sala La Buna. El dispositiu estarà en funcionament del 28 al 31 de desembre amb els següents horaris: dilluns 28, de 15.00 a 20.00 hores; dimarts 29 i dimecres 30, de 8.00 a 20.00 hores, i dijous 31, de 8.00 a 13.00 hores. Respecte al comú de Canillo, les taquilles de l’edifici del telecabina i les taquilles de l’aparcament del Tarter seran els espais oberts al públic per recollir els tests d’antigen. Del 28 al 30 de desembre el dispositiu estarà operatiu ininterrompudament entre les 9.30 i les 19.30 hores.



Paral·lelament, tots aquells ciutadans que ho desitgin poden sol·licitar la realització d’una prova TMA durant aquests dies de Nadal.