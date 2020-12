La propietat del Palau de Gel exigirà les claus al comú

La família no accepta la pròrroga de sis mesos demanada per la corporació

La propietat del Palau de Gel reclamarà la setmana que ve el retorn del terreny i de les instal·lacions al comú. Insistirà en la reclamació que ja va fer per carta el 17 de desembre passat perquè no accepta les noves condicions de la corporació canillenca, que el cònsol va exposar dimecres en una compareixença telemàtica després d’haver fet arribar una missiva de contesta a la propietat. Els titulars de la finca, Casa Roig, rebutgen la pròrroga de sis mesos i, a més, segons ha pogut saber el Diari, lamenten que ara se’ls vulgui apuntar com a responsables d’aquest final abrupte quan el comú ha tingut molt de temps per negociar.



El grup de l’oposició al comú de Canillo també insisteix que s’ha anat tard. El conseller Albert Torres celebra que ara l’opció preferida sigui la compra, que és la fórmula que ells han defensat durant tot aquest temps en què la majoria ha dit poc amb relació a les negociacions amb la propietat. De fet, Torres indica que “fa tres setmanes” el cònsol va dir que no veien aquesta alternativa i celebra el gir. Ara bé, també recorda que “és el millor terreny que hi ha al poble de Canillo” i retreu a Francesc Camp que se li demani a la propietat que tingui en compte l’estat de les finances comunals o l’impacte de la crisi per la Covid, perquè “és com si vols comprar un Porsche i com que hi ha crisi te’l vull pagar al preu d’un Panda”.



Torres apunta que l’anterior corporació va taxar el terreny “i a partir d’aquí es pot negociar”, però va rebutjar que es pretengui que el preu s’adapti apel·lant a la solidaritat d’una família “que ha fet moltes coses per la parròquia”. “El que no val és un lloguer de 1.900 euros mensuals que és el que s’ha estat pagant”, sosté, i insisteix que el comú ha anat tard i que les negociacions haurien d’haver estat més àgils. L’oposició ha demanat l’entrada d’un nou punt de l’ordre del dia en la sessió de consell de comú que s’ha de celebrar el dia 30 vinent per tal de conèixer l’estat de les negociacions i per demanar que la majoria es posicioni sobre l’opció de compra. La petició va ser anterior a la compareixença del cònsol major dimecres passat, en què va informar de la petició a la propietat d’una pròrroga de sis mesos per seguir negociant. Però tot apunta que la negociació és insalvable.