L'executiu disposa de 110 milions per fer front a situacions imprevistes

Actualitzada 26/12/2020 a les 06:25

DESPESES EXTRA A PAGAR AQUEST DESEMBRE

El 2021 és encara una caixa per obrir. L’exercici genera al ministre de Finances molts dubtes des del punt de vista econòmic, incertesa directament relacionada amb l’evolució de la pandèmia. Les restriccions del turisme aquest desembre ja han tingut com a efecte el creixement dels treballadors acollits a l’ERTO, que havien caigut ràpidament des de l’inici de l’estiu. També es preveu més despesa de l’àrea d’Afers Socials i per la prestació adreçada als temporers residents. L’impacte econòmic en sanitat serà elevat amb el cost extra que suposen tant els tests d’antígens a tota la població, que suposaran un desemborsament de 900.000 euros, com els cribratges al sector turístic, les proves setmanals al 40 per cent de la població amb un cost mensual de 400.000 euros. El ministre Eric Jover ha recordat que Andorra ja ha realitzat un pagament avançat de 300.000 euros associats a l’obtenció de les vacunes tramitades a través dels estats veïns.

El Govern ha aconseguit finançament en els darrers mesos per valor de 275 milions d’euros. Aquesta reserva cobriria els 100 milions de dèficit previst per a aquest any i els 65 pressupostats per al 2021 i, a més, permetria disposar de 110 milions suplementaris per fer front a necessitats sobrevingudes. El ministre subratlla que s’ha volgut ser previsor i disposar de reserves suficients perquè si s’acudeix a buscar finançament, “com més urgència, més dificultat per obtenir preus baixos”.Jover compara els 17 milions d’euros disponibles a la caixa del Govern a mitjan 2019 i els 230 milions que hi ha un any després. “Tenim una gran incertesa amb el 2021. Si la crisi sanitària i econòmica s’allarga haurem de tornar a posar tota la carn a la graella”, subratlla el portaveu de l’executiu referint-se a mesures de suport a empreses i famílies.La liquiditat ha permès agilitzar els pagaments a proveïdors. “L’ordre va ser que qualsevol factura, per baixa que sigui, s’ha de pagar de manera immediata per ajudar a fer que les empreses tinguin diners”, explica Jover.Aquest 2020 s’han formalitzat diverses operacions destinades a refinançar el deute i aconseguir nous recursos. La principal novetat és que per primer cop s’acudeix al mercat internacional per diversificar els prestadors. L’emissió de bons del mes de juny passat va aportar 125 milions d’euros, als quals cal sumar una pòlissa de crèdit sindicada per valor de 100 milions i una altra atorgada pel banc Crédit Agricole de 100 milions més. També s’ha tingut accés al finançament del Banc de Desenvolupament del Consell d’Europa, que ha aportat 12 milions d’euros. Pel que fa al refinançament es va tancar una emissió de bons en el mercat internacional de 180 milions i una de 20 subscrita per Banco Santander.