L'entrada de vehicles per França és un 20% superior a la de les mateixes dates del 2019

Actualitzada 26/12/2020 a les 06:27

LA XIFRA DE VISITANTS AL NOVEMBRE CAU PROP DEL 96%

Les restriccions de mobilitat imposades pels països veïns a final d’octubre van provocar una entrada ínfima de visitants durant el novembre. Van ser només 22.569 persones, un 95,8% menys respecte al mateix mes de l’any passat, segons ha recollit el departament d’Estadística. La xifra d’excursionistes, persones que no pernocten al país, va ser de 13.910, que suposa una caiguda del 96,2%, mentre que la de turistes va ser de 8.659, un 94,8% menys que el novembre de l’any passat. Les xifres registrades pel que fa a les nacionalitats són similars, ja que van entrar un 97,3% menys de francesos, un 94,2% menys d’espanyols i un 97,2% menys de ciutadans d’altres països. Les dades acumulades durant els darrers dotze mesos detallen que els visitants han disminuït un 29,4% en el cas dels turistes i un 29,1% els excursionistes.

L’aixecament del confinament perimetral de França, que es va produir el 15 de desembre, ha provocat un increment notable de la circulació a la frontera del Baladrà. A tenor de les dades facilitades pel departament de Mobilitat, el volum de vehicles que van visitar Andorra entrant pel Pas de la Casa durant la setmana del 15 al 22 de desembre va ser un 20% superior al que hi va haver per les mateixes dates del mateix mes del 2019.No obstant això, des del departament de Mobilitat van indicar que la recuperació no es va produir el mateix dia 15, sinó que aquella jornada va ser un primer pas de la recuperació, que va accelerar-se a mesura que s’anava acabant la setmana, tenint el punt àlgid durant el cap de setmana previ a Nadal. En una primera aproximació de dades absolutes haurien entrat un total de 20.000 vehicles més.Per contra, on la mobilitat no es recupera és a la frontera del riu Runer. Malgrat l’optimisme que va causar la notícia de l’assimilació amb l’Alt Urgell, durant el cap de setmana passat no es va produir cap increment significatiu de la mobilitat. Segons les xifres indicades pel departament, el canvi percentual que hi va haver de vehicles des que Catalunya va fer aquesta excepció no va arribar ni a l’1%.Així doncs, i més després que la Generalitat de Catalunya hagués negat qualsevol possibilitat de fer turisme a Andorra, limitant l’assimilació al trànsit amb l’Alt Urgell, no s’espera que hi hagi grans canvis en aquests valors de cara a les festes nadalenques, ja que no es preveu cap arribada massiva de turistes per les restriccions imposades.Cal recordar que des de Catalunya es van endurint les mesures dia a dia, i que en una compareixença extraordinària del Procicat dimarts a la nit es va anunciar el tancament perimetral de la Cerdanya i el Ripollès, amb controls a les carreteres d’accés a aquestes comarques.