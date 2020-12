Una cinquantena de persones van gaudir de la tradicional cagada del tió a la plaça Major d’Ordino, enguany marcada per la pandèmia de coronavirus. El que no va canviar van ser les rialles, la il·lusió i la màgia que envolten aquestes festes i que impregnen tothom.

Il·lusió a cops de bastó Els infants i els cònsols, Josep Àngel Mortés i Eva Choy, gaudint de l'espectacle. Fernando Galindo

Actualitzada 26/12/2020 a les 06:51

Anna Ribas Ordino

La il·lusió dels infants és la millor medicina per a un 2020 que, si més no, ha estat atípic i complicat. Les rialles i la màgia del Nadal s’han estès per tot el país i la plaça Major d’Ordino va ser un dels centres neuràlgics. Una cinquantena de persones van poder gaudir de la popular cagada del tió, enguany diferent arran de la pandèmia del coronavirus. Tot i això, la cònsol menor i consellera de Cultura, Eva Choy, va destacar que “no és el millor escenari, però hem volgut garantir que es fes l’acte com fèiem tradicionalment, no hem volgut treure aquest símbol perquè fa molta il·lusió als infants i hem buscat la fórmula perquè puguin tenir un dia màgic avui”.



Van ser un total de 26 infants els que van poder rebre un obsequi i enguany s’havia de fer una reserva prèvia per tal de mantenir el metre i mig de distància entre els nuclis de convivència. “Malauradament hem omplert tots els seients i sabem que hi ha nens que no hi han pogut assistir, però aquesta és una de les conseqüències de la situació sanitària. Hem de limitar aforaments i ens hem trobat que no tots han pogut venir”, va explicar Choy.



El comú va contractar la compa­nyia Xip Xap, que va utilitzar la creativitat per fer jocs i animar els infants sense que es moguessin del seu lloc amb jocs de mans, cançons i balls des de la cadira. De fet, van ser ells mateixos els qui van fer cagar el tió i els infants anaven a recollir el regal del tió en grups petits seguint una fila. Sens dubte, la seguretat és el millor regal de Nadal.



Els infants, els pares i fins i tot els cònsols de la parròquia van seguir amb entusiasme els jocs proposats pels animadors i alçaven les mans i aplaudien al ritme de la música. Van ser molts els curiosos que es van atansar a la plaça i que contemplaven l’espectacle des de les finestres. Els pares estaven encantats amb el funcionament que va seguir el comú per mantenir una tradició que arrenca somriures als més menuts, aquest any amagats rere les mascaretes.



La Cristina Garriga va gaudir de l’espectacle amb el seu marit i els seus dos fills. El matrimoni va indicar que “hem vingut per ella [la Carlota, de tres anys] perquè li fa molta il·lusió i està molt ben organitzat, tal com estan les coses no es pot demanar més, si almenys es pot fer això respectant les mesures, per ells va molt bé no perdre la il·lusió”. En la mateixa línia, la Mònica va destacar que “em sembla molt bé”, però va apuntar que “fa una mica de llàstima que sigui així, sense poder interactuar”.