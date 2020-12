Encamp invertirà 9 milions el 2021 i el PS titlla el comú de “poc prudent”

S’endureixen fins a 3.000 euros les sancions per l’ús indegut de vehicles pels camins

Actualitzada 24/12/2020 a les 06:43

Eduard Piera Andorra la Vella

Encamp comptarà amb una inversió real de 9,1 milions d’euros per al 2021, tal com reflecteix el pressupost que es va aprovar ahir al consell del comú i que compta amb unes xifres que ascendeixen fins al 31,9 milions, un 4,3% menys que en l’exercici anterior. Amb els vots a favor de la majoria i Agrupament Encampadà i en contra del PS, el comú va tirar endavant tant el pressupost anual com la modificació del marc pressupostari. Les principals inversions fan referència al nou parc de la parròquia, a l’embelliment de diverses zones, així com al parc infantil del Pas i la reforma del carrer Sant Jordi.



El conseller del PS David Rios va criticar que “estem davant d’unes inversions que són poc prudents. No sabem com anirà la pandèmia”. I la cònsol major, Laura Mas, va respondre que “són uns pressupostos prudents i realistes”. A més, el cònsol menor, Jean Michel Rascagneres, va replicar que “per un moment escoltant el senyor Rios he pensat que ens havíem canviat de bàndol. Perquè ell ha defensat aquí justament el que el seu company Pere López critica al Govern al Consell General”.



Un altre dels punts de fricció va ser al tomb del milió d’euros que la corporació ha destinat a la sala de musculació del centre esportiu d’Encamp. L’altre conseller del PS, Enric Riba, va ser molt crític i va etzibar que “tenim un milió d’euros per a cintetes i maquinetes, però no en tenim per a la recuperació econòmica”, adduint que la partida era de només 900.000 euros. Laura Mas va sortir a tall de l’afirmació i va contestar que “quan es parla de reactivació econòmica s’han de valorar totes les partides dels departaments i no només la que vostè cita”.



A més a més, el PS va criticar que hi hagués “un augment del 40% de la partida dels salaris dels directors”. Rios va complementar que “em preocupa el salari que deuen percebre les tres darreres contractacions per fer variar així la partida”. Mas va ser molt contundent en aquest punt i va retreure al PS que “no es pot mirar només una partida; sí que és cert que augmenta, però és fruit d’una reestructuració i n’hi ha altres que baixen gairebé en el mateix import”.



On sí que hi va haver consens va ser en el reglament d’accés motoritzat als camins. Tal com va explicar Mas, “hem endurit les restriccions i s’ha prohibit la pràctica d’enduro per camins de menys de 2,5 metres d’amplada i les infraccions molt greus, que passen de ser de 300 euros a 3.000”. També es restringeix a 3 i 5, respectivament, els grups de trial i BTT en aquests camins.