Els bars exploten en sentir-se menyspreats per Economia

El sector avança que si s’organitza una nova concentració de protesta li donaran suport

Actualitzada 24/12/2020 a les 06:12

Eduard Piera Andorra la Vella

El sector dels bars s’ha cansat d’esperar una reunió amb el ministeri d’Economia i des de la Unió de Bars van anunciar que, a diferència del que havien fet fins ara, no s’oposaran a cap iniciativa o manifestació de queixa per com des del ministeri d’Economia i Empresa s’està gestionant la situació del seu gremi. Tal com va explicar el portaveu, Francesc Medina, “nosaltres com a associació no tenim pulmó econòmic per organitzar, però els nostres associats demanen algun moviment; nosaltres no el promourem, però tampoc estarem en contra del que s’organitzi i, segurament, ens hi sumarem a títol individual”.



Medina va destacar que el sector està passant un moment molt complicat. “Ja tenim coneixement que diversos establiments han abaixat la persiana i hi ha un gruix important que no saben si podran tornar a obrir després de tancar per festes. La situació és extremament difícil”, va afirmar. Des de la Unió de Bars van recordar que “quan ens vam reunir amb el cap de Govern, amb Salut i amb Economia, aquests últims es van comprometre a fer una comissió perquè poguéssim aportar la nostra visió de les mesures. I a dia d’avui, dos mesos i mig després, no en sabem res”. Medina, però, va destacar que “amb Salut sí que funcionem bé, sempre podem parlar i aportar la nostra experiència sobre la logística de com aplicar les mesures. Una situació que amb Economia no ha passat mai”.



Els dies de festes de Nadal tampoc serviran als restaurants per poder repuntar. Carlos Nascimento, que regenta la Borda Estevet, va afirmar que “gairebé no hi ha reserves per a aquests dies, l’anunci de les mesures de Govern que es podria sortir amb uns grups més grans aquells dies van arribar tard i tothom havia fet ja els seus plans”. Una situació similar passa al Don Denis, on van explicar que “les reserves per Nadal estan malament, però és que de cara a Cap d’Any encara estan pitjor”. Pel que fa al Tall a Taula, van indicar que “nosaltres aquestes dates normalment ja no obrim, però amb aquestes mesures ni ens ho plantejaríem. Aquests dies no es pot pretendre acabar un sopar a la una de la matinada i que surti rendible. Els costos de personal són molt més elevats”. Fonts properes al sector de la restauració van confirmar al Diari que hi ha molts restaurants que estan pensant tancar aquests dies.