Repartiment del segon test d'antígens i regulació de preus

El Govern fixa que les farmàcies puguin tenir un marge del 30% sobre la tarifa d'adquisició de la prova

Test de venda en farmàcia per fer autodiagnòstic de la Covid Test de venda en farmàcia per fer autodiagnòstic de la Covid Fernando Galindo

Actualitzada 23/12/2020 a les 17:14

Redacció Andorra la Vella

El ministre de Salut ha anunciat que s'ha començat a repartir el segon autotest d'antígens que es lliura de franc a tots els ciutadans majors de 6 anys i ha indicat que alguns comuns començaran a lliurar ja les dues proves a la població. Joan Martínez Benazet ha explicat que el consell de ministres ha aprovat avui un canvi del reglament de venda dels tests d'autodiagnòstic a les farmàcies per regular el preu. La tarifa fixada serà un màxim d'un marge del 30% sobre el preu d'adquisició del test als distribuïdors i ha precisat que no s'estableix un preu concret perquè hi ha molta diferència en el que han pagat les farmàcies per la compra. La regulació de preus es fa perquè el Govern considera que "són un element que configura l'estratègia contra la pandèmia i perquè hi hagi la màxima facilitat per tota la població per adquirir-los per l'interès per a la salut pública".



La distribució d'autotests que estan gestionant els comuns evoluciona i el ministre ha detallat que la parròquia on més ciutadans han recollit la prova ha estat Sant Julià que arriba ja al 58%, seguida d'Encamp i Canillo amb un 51% i a la Massana es registra la xifra més baixa amb un 39% de tests lliurats. L'executiu ha precisat que serà cada comú qui fixi quan repartirà el segon autotest. Andorra la Vella ha anunciat aquesta tarda que la distribució de la segona prova es farà de dilluns a dimecres de la setmana vinent de vuit del matí a vuit de la tarda.



Increment de casos

El titular de Salut ha notificat que avui s'han registrat 36 contagis nous que incrementen el total de casos fins als 7.769, amb 481 malalts actius, tres més que ahir. Martínez Benazet ha destacat que els propers dies es registrarà un augment dels positius "en part falsejat" perquè ja dos dies que s'ha detectat que s'estan fent moltes més proves TMA i d'antígens per la proximitat de les festes de Nadal.



L'ocupació a l'hospital ha baixat en les últimes hores fins a 14 ingressats, un malalt menys que dimarts. Una dotzena d'afectats pel virus estan a planta i dues persones a l'UCI, de les quals una segueix intubada amb ventilació mecànica.



Joan Martínez Benazet ha destacat que les corbes d'incidència de la Covid-19 mostren una baixada "lenta però progressiva" i la taxa de reproducció segueix "la vona evolució" i disminueix avui a 0,83 respecte el 0,86 de dilluns. I ha recalcat el bon indicador de la positivitat de les PCR i TMA que se situa en un 6,1% després d'haver estat al 8%.



El ministre ha tornat a apel·lar a la responsabilitat de la ciutadania per respectar les restriccions sanitàries i evitar les interaccions socials i ha insistit que tothom que hagi de mantenir una reunió familiar es faci l'autotest per comprovar que no té coronavirus. I ha remarcat que aquesta prova revela que en aquell moment la persona té "poca o cap capacitat" per infectar mentre que una TMA anticipa més la recerca del virus i si és negativa està dient que en les 24-48 hores següents la persona difícilment infectarà. El ministre ha explicat que la càrrega viral entra al cos i es va incrementant fins que arriba un moment que és suficient per infectar, que no és a l'inici del contagi, i per això segons la prova es detecta amb un nivell o altre de SARS-CoV-2 acumulat si hi ha la malaltia.

