Pena de tres anys de presó per a la dona caçada a la frontera amb cocaïna a la roba interior

Actualitzada 23/12/2020 a les 06:32

Lorena Giménez Andorra la Vella

El Tribunal de Corts va notificar ahir la sentència que condemna a tres anys de presó, dos dels quals ferms, la dona que va ser enxampada mentre intentava passar la frontera hispanoandorrana amb 40 grams de cocaïna a les calces. Els magistrats la consideren culpable dels delictes de tràfic d’estupefaents i consum de cocaïna i haixix, pels quals també haurà de pagar una sanció de 300 euros. Els fets van tenir lloc el desembre del 2019, quan la jove va baixar a la Seu a fer uns encàrrecs i a buscar la droga, la qual va amagar dintre d’un preservatiu a les parts íntimes i va intentar tornar a entrar per la frontera amb la malastrugança que els agents policials van parar el seu vehicle i l’equip caní va detectar-li alguna cosa sospitosa a l’entrecuix. La dona va ser detinguda al moment i des de llavors es troba ingressada a la Comella en règim de presó preventiva.



Segons va indicar l’acusada durant la vista oral, consumia per pal·liar l’ansietat i depressió que patia per problemes familiars.