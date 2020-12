La Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell inicia una campanya de sensibilització

La iniciativa comptarà de quatre anuncis televisats

Redacció Andorra la Vella

La Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell ha iniciat la campanya de sensibilització sota el lema "Fes-te Amic de la Fundació" per captar benefactors compromesos amb els valors de l'entitat. La iniciativa constarà de quatre anuncis que es retransmetran per televisió i que compten amb la col·laboració de l'esquiador Irineu Esteve, el cuiner Carles Flinch, la llevadora Aurora Casadevall i l'agent del servei de circulació Joan Parra.



L'entitat vol difondre així la necessitat d'implicar els ciutadans a la inclusió i a millorar la qualitat de vida de les persones ateses i els principals valors de la Fundació. Les persones interessades poden adherir-s'hi al web www.fprivadameritxell.ad on també s'informa dels treballs i els projectes de l'entitat.